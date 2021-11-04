Авиабизнесу собираются создать регламент работы с пассажирами при форс-мажорах

Москва, 4 ноября. Союз потребителей России и Союз пассажиров хотят обратиться к авиационным властям с инициативой создать регламент исполнения аэропортами и авиакомпаниями своих обязанностей перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях.

Предполагается, что документ утвердит, сколько трапов должно быть в аэропорту, какой запас готовой еды и напитков для пассажиров авиагавань должна иметь сама на случай экстренной необходимости или может оперативно получить от своих партнеров, какие должны быть договоренности с отелями, готовыми разместить пассажиров. Такую информацию передают «Известия».

Такая необходимость возникла после того, как в авиагавани Стригино в Нижнем Новгороде произошел коллапс. В этот день туда из-за продолжительного тумана в столице были перенаправлены 40 самолетов 12 авиакомпаний с более чем 5 тысячами пассажиров, в результате чего пассажиры сидели в воздушных судах без еды и воды до девяти часов.

Аэропорты не готовы к массовому использованию их в качестве запасных, и эта проблема является системной. Как правило, нет нужного количества трапов, запаса еды, чтобы кормить пассажиров, нет представителей авиакомпаний, которые могут заняться размещением пассажиров в гостиницах.

Недавно выяснились причины трагического крушения Ан-12 в Иркутской области. Самолет разбился из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла, о чем стало известно из расшифрованных данных с самописца.