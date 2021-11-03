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Переговоры по возвращению к ядерной сделке с Ираном возобновятся 29 ноября
Политика
Переговоры по возвращению к ядерной сделке с Ираном возобновятся 29 ноября
wikipedia.org  /  ninara / CC BY 2.0

Тегеран, 3 ноября. Переговоры по возвращению к ядерной сделке возобновятся в Вене 29 ноября, сообщил в Twitter замглавы МИД Ирана Али Багери.

Багери отметил, что соответствующее решение было принято после его телефонных переговоров с координатором от Евросоюза Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Энрике Морой.

«В телефонном разговоре с Энрике Морой мы договорились начать переговоры, нацеленные на снятие незаконных и бесчеловечных санкций 29 ноября в Вене», — подчеркнул Багери.

Внешнеполитическая служба Евросоюза подтвердила возобновление переговоров. Там уточнили, что в диалоге будут участвовать представители России, Китая, Франции, Великобритании, Германии и Ирана.

Ранее глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что переговоры Ирана и США о возвращении к ядерной сделке завершатся безуспешно без гарантий Вашингтона о том, что в будущем он не откажется от своих обязательств по соглашению. Предыдущий этап переговоров завершился летом текущего года, Тегеран заявил о приостановке процесса до вступления в должность нового президента Ирана Эбрахима Раиси.

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