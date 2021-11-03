Расшифрованы данные самописца с разбившегося под Иркутском Ан-12

Иркутск, 3 ноября. Самолет Ан-12 разбился в Иркутской области из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла, свидетельствуют расшифрованные данные с самописца.

Следователи рассматривают три версии крушения Ан-12 в Иркутской области. Среди возможных причин — ошибка пилотирования, сложные погодные условия и техническая неисправность.

Транспортный самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров днем в среду, 3 ноября. Позже было установлено, что воздушное судно потерпело крушение в нескольких километрах от аэродрома столицы Иркутской области. На его борту находилось семь человек, выжить не удалось никому. Предварительной причиной случившегося стала ошибка пилотирования. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается.