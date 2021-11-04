Ресторатор: Оксимирон был на интервью у Дудя

Москва, 4 ноября. Журналист Юрий Дудь взял интервью у рэпера Мирона Федорова, который более известен под псевдонимом Оксимирон. Соответствующей информацией поделился Александр Тимарцев (Ресторатор) во время прямой трансляции.

Ресторатор во время прямого эфира положительно ответил на вопрос, был ли Оксимирон на интервью у Юрия Дудя. Александр Тимарцев предположил, что, вероятно, 4 ноября состоится премьера нового выпуска с рэпером на YouTube-канале журналиста.

Недавно Оксимирон спустя долгий период молчания опубликовал десятиминутный клип. В своей песне рэпер раскрывает подробности скандальной ситуации многолетней давности. Исполнитель рассказал о конфликте с рэпером Ромой Жиганом. Он 1 ноября 2011 года пришел с подельниками в квартиру, где находился Мирон, и заставил его извиняться на коленях за нелицеприятные выражения в свой адрес.

Многие поклонники предположили, что после выхода десятиминутного клипа состоится премьера нового альбома Мирона. Прошлая пластинка Оксимирона «Горгород» вышла 13 ноября 2015 года. Премьера может состояться в ночь с 4 на 5 ноября.