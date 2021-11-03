Пентагон назвал Россию мировым полюсом силы

Вашингтон, 3 ноября. В современном мире есть три полюса силы, в число которых входит Россия, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности. Сформировались три центра силы — Россия, США и Китай. Все они являются великими державами и должны вести себя очень осторожно, рассказал генерал на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом.

«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», — сказал Милли.

Главной задачей будет сохранение мира между державами. Россия, Китай, США, а также все остальные союзники и партнеры указанных стран должны будут действовать очень осмотрительно и оценивать свои шаги «в плане того, как действовать друг с другом в перспективе», заключил военачальник. Также Соединенные Штаты не считают, что Россия совершает агрессивные действия на границе с Украиной, подчеркнул он.