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Пентагон назвал Россию мировым полюсом силы
Политика
Пентагон назвал Россию мировым полюсом силы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 3 ноября. В современном мире есть три полюса силы, в число которых входит Россия, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

Мировое сообщество вступает в эпоху повышенной стратегической нестабильности. Сформировались три центра силы — Россия, США и Китай. Все они являются великими державами и должны вести себя очень осторожно, рассказал генерал на форуме по безопасности, организованной Аспенским институтом.

«Мы, на мой взгляд, вступаем в мир, который потенциально будет являться более нестабильным в стратегическом плане, чем, скажем, в последние 40, 50, 60 или 70 лет», — сказал Милли.

Главной задачей будет сохранение мира между державами. Россия, Китай, США, а также все остальные союзники и партнеры указанных стран должны будут действовать очень осмотрительно и оценивать свои шаги «в плане того, как действовать друг с другом в перспективе», заключил военачальник. Также Соединенные Штаты не считают, что Россия совершает агрессивные действия на границе с Украиной, подчеркнул он.

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