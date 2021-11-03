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Российский субмарины отработали пуск «Калибров» из-за захода эсминца США в Черное море
Армия
Российский субмарины отработали пуск «Калибров» из-за захода эсминца США в Черное море
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Ивашин

Севастополь, 3 ноября. Российские подлодки «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» провели тренировочный пуск ракет «Калибр-ПЛ» на учениях. Причиной этого стал заход американского эсминца USS Porter в Черное море.

Соответствующую информация опубликовал «Интерфакс», со ссылкой на Черноморский флот России. Из заявления стало известно, что экипаж подлодок осуществил электронные запуски «Калибров». Перед этим субмарины выполнили срочное погружение. Подлодки нанесли условный удар по мишеням из подводного положения. Ракетные корабли Черноморского флота сыграли роль целей.

По замыслу тренировок, подлодки, выполняющие задачи боевой подготовки, получили приказ. Экипажу субмарин поручили уничтожить цели, которые были обнаружены и классифицированы.

Эсминец США USS Porter ранее выдвинулся в акваторию Черного моря 29 октября. На этой территории он выполнил маневры с союзниками и партнерами НАТО.

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сша черное море подлодки субмарины USS Porter
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