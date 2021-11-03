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МИД Эритреи обвинил авторов доклада ООН по тыграйскому вопросу в предвзятости
Весь мир
МИД Эритреи обвинил авторов доклада ООН по тыграйскому вопросу в предвзятости
un.org  /  Eskinder Debebe / UN Photo

Асмара, 3 ноября. Министерство иностранных дел Эритреи раскритиковало доклад, выпущенный Эфиопской комиссией по правам человека (ЭКПЧ) и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Отчет о совместном расследовании оказался неточным почти по всем показателям. На данном этапе мы не станем углубляться в детальное изучение этих сообщений. Однако нам бы хотелось указать на несколько критических моментов.

Во-первых, директор ЭКПЧ Даниэль Бекеле имеет давнюю историю внутреннего презрения и вражды по отношению к Эритрее. Об этом свидетельствует его доклад 2013-го года о нашем горнодобывающем секторе», — говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Помимо прочего, МИД Эритреи назвал еще несколько пунктов, обесценивающих информацию, представленную экспертами международной организации. По мнению дипломатов, авторы документа нарушили нормы беспристрастности, объективности и работы следственных органов.

Во-вторых, они указали на отсутствие механизмов проверки достоверности показаний «источников», что свидетельствует о наличии лжесвидетельства в докладе. Также сотрудников ведомства не удовлетворила обоснованность выводов и заключений авторов документа.

МИД Эритреи обвинил авторов доклада ООН по тыграйскому вопросу в предвзятости
un.org / Steven Bornholtz / UN Photo

МИД раскритиковал ведомства ООН за поддержку боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). По их мнению, правительство Эфиопии не просто так объявило семерых сотрудников организации персонами нон грата и депортировало их из страны.

«Эритрея должным образом уведомила ГСООН в начале года о своей озабоченности по поводу неприемлемого сговора некоторых учреждений ООН с боевиками.

Непростительная позиция этих агентств резюмируется в возмутительном публичном заявлении бывшего заместителя Генерального секретаря ООН по УКГВ Марка Лоукока, в котором он утверждает: «Было глупо посылать эфиопские федеральные войска в Тыграй в ноябре прошлого года в попытке разрешить то, что, по сути, было политическим спором. Было за гранью безрассудства приглашать эритрейскую армию на помощь… Население Тыграя пришло к выводу, что они столкнулись с геноцидом, и отреагировало соответствующим образом, чтобы защититься», — указано в коммюнике ведомства.

Премьер-министр Эфиопии также указал на неточности в докладе ООН. Ранее сепаратисты из вооруженных формирований «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) заключили союз, чтобы совместными усилиями захватить столицу африканского государства Аддис-Абебу.

 

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африка эфиопия эритрея
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