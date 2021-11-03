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Премьер Эфиопии указал на неточности в докладе ООН по нарушениям прав человека на севере страны
Весь мир
Премьер Эфиопии указал на неточности в докладе ООН по нарушениям прав человека на севере страны
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Аддис-Абеба, 3 ноября. Премьер-министр Абий Ахмед прокомментировал совместный отчет Эфиопской комиссии по правам человека и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

 «Мы приняли к сведению информацию о предполагаемых случаях нарушения прав человека и злоупотреблениях, совершенных в штате Тыграй. Я хотел бы выразить признательность руководству и сотрудникам учреждений за их усилия по проведению расследования», — говорится в официальном коммюнике.

Однако политик акцентировал внимание на том, что выводы отчета доказывают, что утверждение о геноциде на севере Эфиопии является ложным, а информация, якобы власти используют голод как оружие, не соответствует действительности. Премьер-министр подчеркнул, что материал подтверждает вину сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в пытках, этнических чистках, массовых убийствах и сексуальном насилии над жителями.

Также Ахмед пообещал, что следственный комитет Эфиопии проверит информацию о преступлениях правительственных войск и привлечет всех подозреваемых в правонарушениях к ответственности.

Ранее власти опровергли сообщения боевиков НФОТ о захвате города Дэссе. Глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу заявил, что населенный пункт находится под контролем национальной армии.

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африка эфиопия
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