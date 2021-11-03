Премьер Эфиопии указал на неточности в докладе ООН по нарушениям прав человека на севере страны

Аддис-Абеба, 3 ноября. Премьер-министр Абий Ахмед прокомментировал совместный отчет Эфиопской комиссии по правам человека и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

A statement with respect to the Joint Investigation Team report of the EHRC and the UNOHCRC. pic.twitter.com/D4WND2uo22 — Abiy Ahmed Ali ???????? (@AbiyAhmedAli) November 3, 2021

«Мы приняли к сведению информацию о предполагаемых случаях нарушения прав человека и злоупотреблениях, совершенных в штате Тыграй. Я хотел бы выразить признательность руководству и сотрудникам учреждений за их усилия по проведению расследования», — говорится в официальном коммюнике.

Однако политик акцентировал внимание на том, что выводы отчета доказывают, что утверждение о геноциде на севере Эфиопии является ложным, а информация, якобы власти используют голод как оружие, не соответствует действительности. Премьер-министр подчеркнул, что материал подтверждает вину сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в пытках, этнических чистках, массовых убийствах и сексуальном насилии над жителями.

Также Ахмед пообещал, что следственный комитет Эфиопии проверит информацию о преступлениях правительственных войск и привлечет всех подозреваемых в правонарушениях к ответственности.

Ранее власти опровергли сообщения боевиков НФОТ о захвате города Дэссе. Глава по связям с общественностью правительства Легессе Тулу заявил, что населенный пункт находится под контролем национальной армии.