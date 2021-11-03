Армия ЦАР обезопасила население города Рафаи

Банги, 3 ноября. Бойцы правительственных войск Центральноафриканской Республики (FACA) закрепились в населенном пункте Рафаи, сообщают ведущие Radio Ndeke Luka.

Регулярной армии не было в этом регионе около 8 лет. Местные жители обрадовались появлению военнослужащих. Они вышли на стихийную демонстрацию к базе FACA, чтобы выразить признательность солдатам.

«Присутствие Вооруженных сил ЦАР в Рафаи поспособствует возвращению спокойствия. Также войска смогут наладить поставки гуманитарных грузов, что обеспечит жителям региона бесперебойный поток продуктов и предметов первой необходимости», — сообщил вице-президент по делам молодежи Тимоти Симакуту.

Возвращение контроля над большей частью территории стало возможно благодаря консультативной поддержке российских инструкторов. В результате обучения у отечественных специалистов бойцы FACA смогли ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

Ранее генеральный штаб национальной армии закрыл воздушное пространство над ЦАР. Это связано с появлением у боевиков беспилотников иностранного происхождения.