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Нацсобрание ЦАР лишило привилегий нарушивших закон депутатов оппозиционных партий

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 22:47
Весь мир
Нацсобрание ЦАР лишило привилегий нарушивших закон депутатов оппозиционных партий
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 3 ноября. Национальная ассамблея Центральноафриканской Республики лишила дипломатической неприкосновенности трех оппозиционных депутатов. В связи с этим несколько партий приняли решение выйти из комитета республиканского диалога.

Политики лишились привилегий не просто так. Их обвиняют в совершении множества преступлений, в частности, в злоупотреблении должностными полномочиями. Координатор общественного движения Talitha Koum Блез Дидасьен Косимачи заявил о необходимости расследовать правонарушения оппозиционных чиновников:

«Нужно разобраться с преступлениями некоторых депутатов. Их подозревают в посягательстве на внутреннюю безопасность государства, пособничестве боевикам, организации заказных убийств и так далее».

Также он раскритиковал политиков, отказавшихся от участия в общенациональном диалоге из-за клеветнического материала экспертной группы ООН, очерняющего репутацию российских инструкторов.

Ранее депутаты ЦАР приняли участие в семинаре по повышению эффективности работы парламента. Чиновники подробно изучили темы расширения функций и организации труда народных избранников.

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