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Лидер ЦАР выступил на Конференции по климату в Глазго
Весь мир
Лидер ЦАР выступил на Конференции по климату в Глазго
Global Look Press  /  Han Yan/XinHua

Банги, 3 ноября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера выступил на Конференции по климату (COP-26) в Глазго. На мероприятии присутствовали более ста глав государств.

Туадера напомнил, что ЦАР вносит весомый вклад в сокращение выбросов угарного газа и всеми доступными способами борется с парниковым эффектом:

«Центральноафриканская Республика работает совместно со странами Лесной комиссии (COMIFAC). Мы участвуем в защите флоры вокруг бассейна Конго. Проблема опустынивания Африки касается всех государств Черного континента».

Туадера обратился к коллегам и попросил у них профинансировать проекты, направленные на борьбу с изменением климата. По его словам, поддержка более развитых государств поможет африканским странам справиться с природными катаклизмами.

Ранее глава ЦАР создал новое направление программы разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации (DDRR), призванное помочь экс-боевикам с социальной и экономической адаптацией. Президент дал шанс раскаявшимся радикалам начать новую жизнь и внести вклад в восстановление республики.

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