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«Медвестник»: Роспотребнадзор поручил докладывать в СК об антипрививочниках
Общество
«Медвестник»: Роспотребнадзор поручил докладывать в СК об антипрививочниках
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 3 ноября. Роспотребнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру информацию об антипрививочниках. Об этом написал портал «Медвестник».

Роспотребнадзор поручил выявлять граждан, которые активно распространяют среди населения ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса, а также участвуют в антипрививочных кампаниях.

Регулятор отметил, что особе внимание следует обращать на работников медицинских учреждений, которые являются противниками вакцинации от COVID-19, пишет «Медвестник».

«В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов», — сказано в статье.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на сообщения СМИ, что испытания вакцины Pfizer от COVID-19 якобы проводились с нарушениями. По его словам, это «подарок антиваксерам».

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роспотребнадзор прокуратура антипрививочники
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