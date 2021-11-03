Африканские страны усилят борьбу с ВИЧ-эпидемией

Дакар, 3 ноября. Всемирный саммит по ВИЧ прошел в столице Сенегала. Главной темой мероприятия стала борьба со СПИДом в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы должны остановить эпидемию ВИЧ в Западной и Центральной Африке. К сожалению, пока что мы не достигли успехов южной части материка. В прошлом году в регионе зарегистрировано 150 000 случаев смерти от СПИДА и 200 000 — инфицирования ВИЧ.

Каждую неделю мы фиксируем прирост в 1000 зараженных. Еще 1,2 миллиона африканцев ждут лекарства, которые смогут спасти их жизни. Однако только 35% их получают», — сообщила во время выступления исполнительный директор Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД Винни Бьянма.

По ее мнению, лидерам африканских стран необходимо отменить плату за медицинские услуги, связанные с лечением смертельного недуга. Также Бьянма призвала правительства государств Черного континента перенаправить часть бюджета в строительство специальных инфекционных центров.

Одной из главных проблем исполнительный директор считает социальное неравенство. По статистике, уязвимые группы составляют 44% новых случаев заражения.