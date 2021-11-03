Киев, 3 ноября. Киеву невыгодно воевать с Москвой, так как российская армия за неделю разгромит ВСУ.

Депутат Рады от ОПЗЖ Олег Волошин оценил срок разгрома Украины в войне с Россией. Об этом он заявил на радиостанции «Говорит Москва».

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение пяти-семи дней максимум», — заявил депутат.

По словам Волошина, украинские власти понимают это, поэтому они пользуются заморозкой конфликта в Донбассе. Однако политик опасается, что Запад будет использовать Украину для военных целей.

Ранее киевский политолог Андрей Ермолаев заявил, что страны Запада не намерены сотрудничать с Украиной. О нежелании Европы сотрудничать с Киевом говорит один факт: если бы Запад хотел это делать, уже давно можно было начать контакты по инвестиционным программам поддержки наравне с Польшей.