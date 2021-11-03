Французский исполнитель Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года

Париж, 3 ноября. Французский исполнитель Жоржи Данн скончался. Артисту был 81 год.

Жоржи Данн исполнил такие известные композиции как El casatschok («Казачок», 1969), Moscu («Москва», 1980), La barbacoa («Барбекю», 1994). На территории Франции он получил популярность как исполнитель летних хитов. Речь идет о песнях, которые пользуются известностью в теплый сезон.

Ранее скончался актер Дмитрий Гуменецкий. Артист встретил смерть в Москве. Актер прославился ролью Шмидта в сериале «Бригада». Гуменецкий последние несколько лет боролся с онкологией.