Глава МИД бывшего Восточного правительства Ливии выдвинул свою кандидатуру в президенты

Триполи, 3 ноября. Министр иностранных дел бывшего Восточного правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж выдвинул свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, которые намечены на 24 декабря.

Об этом политик объявил на своей странице в Facebook. В качестве отдельной публикации появилась также информация о его краткой биографии и карьерном росте.

Это не первый кандидат, занимавший официальный пост до национального примирения и формирования нынешних институтов. Так, 23 октября глава блока «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед также заявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах, а за две недели до него с аналогичным объявлением выступил бывший глава МИД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) ФатхиБашага.

Кроме того, сегодня стало известно о намерении нынешнего премьер-министра Абд аль-Хамида Дабибы участвовать в избирательной кампании. По информации источника в разведывательной службе, на его предвыборную гонку выделено порядка 70 млн долларов.