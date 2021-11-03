ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр сепаратистов в Ади Буркай

Аддис-Абеба, 3 ноября. Военно-воздушные силы Эфиопии нанесли авиаудар по центру подготовки сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), сообщили журналисты издания Fan ABC.

#Ethiopia-n Air Force strikes TPLF’s military training facility at Adi Bukray https://t.co/JLUFb3b9Ac pic.twitter.com/RDHQZXuDmn — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) November 3, 2021

Объект располагался в городе Ади Букрай, находящемся на территории штата Тыграй. Боевики захватили здание и переоборудовали его под военные нужды. В тренировочном комплексе производилось обучение новобранцев основам стрельбы, тактики, диверсионной и взрывотехнической деятельности.

Как и в случае с предыдущими авиаударами, атака производилась по предварительно разведанной цели и с дополнительной координацией наземными силами. Ранее ВВС Эфиопии уничтожили несколько учебных центров боевиков НФОТ в городах Агула и Мекеле.

После многочисленных поражений от национальной армии главари сепаратистов решили пойти на сделку ради достижения общих целей. После заключения союза представители «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) сообщили о намерении захватить столицу Эфиопии.