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ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр сепаратистов в Ади Буркай
Весь мир
ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр сепаратистов в Ади Буркай
wikipedia.org  /  Public Domain

Аддис-Абеба, 3 ноября. Военно-воздушные силы Эфиопии нанесли авиаудар по центру подготовки сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), сообщили журналисты издания Fan ABC.

Объект располагался в городе Ади Букрай, находящемся на территории штата Тыграй. Боевики захватили здание и переоборудовали его под военные нужды. В тренировочном комплексе производилось обучение новобранцев основам стрельбы, тактики, диверсионной и взрывотехнической деятельности.

Как и в случае с предыдущими авиаударами, атака производилась по предварительно разведанной цели и с дополнительной координацией наземными силами. Ранее ВВС Эфиопии уничтожили несколько учебных центров боевиков НФОТ в городах Агула и Мекеле.

После многочисленных поражений от национальной армии главари сепаратистов решили пойти на сделку ради достижения общих целей. После заключения союза представители «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) сообщили о намерении захватить столицу Эфиопии.

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африка эфиопия
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