Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну

Аддис-Абеба, 3 ноября. Сотрудники посольства России в Эфиопии предупредили сограждан об ухудшении обстановки в стране и призвали временно отказаться от посещения африканского государства без крайней необходимости.

ВНИМАНИЕ!



В связи с обострением общественно-политической обстановки в стране пребывания рекомендуем российским гражданам по возможности воздержаться от поездок в Эфиопию, не связанных с острой необходимостью. pic.twitter.com/Ygac1tnGxY — Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) November 2, 2021

Ситуация резко накалилась после заявления официального представителя сепаратистского движения «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реда. Он сообщил журналистам BBC Africa, что главари вооруженных формирований «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) заключили союз ради достижения общих целей. Главной задачей боевики обозначили захват столицы Эфиопии, Аддис-Абебы.

Сразу после появления информации о планах радикалов, правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Абий Ахмед призвал всех боеспособных граждан помочь национальной армии с защитой населенных пунктов и мирного мирных жителей.

Ранее посольство США призвало граждан, находящихся на территории Эфиопии, приготовиться к возможной эвакуации.