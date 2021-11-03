Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну

Аддис-Абеба, 3 ноября. Сотрудники посольства России в Эфиопии предупредили сограждан об ухудшении обстановки в стране и призвали временно отказаться от посещения африканского государства без крайней необходимости.
ВНИМАНИЕ!— Russia in Ethiopia (@RusEmbEthiopia) November 2, 2021
В связи с обострением общественно-политической обстановки в стране пребывания рекомендуем российским гражданам по возможности воздержаться от поездок в Эфиопию, не связанных с острой необходимостью. pic.twitter.com/Ygac1tnGxY
Ситуация резко накалилась после заявления официального представителя сепаратистского движения «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реда. Он сообщил журналистам BBC Africa, что главари вооруженных формирований «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) заключили союз ради достижения общих целей. Главной задачей боевики обозначили захват столицы Эфиопии, Аддис-Абебы.
Сразу после появления информации о планах радикалов, правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Абий Ахмед призвал всех боеспособных граждан помочь национальной армии с защитой населенных пунктов и мирного мирных жителей.
Ранее посольство США призвало граждан, находящихся на территории Эфиопии, приготовиться к возможной эвакуации.