Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 22:54
22:44
Весь мир
Армия ЦАР обезопасила население города Рафаи
22:41
Весь мир
Нацсобрание ЦАР лишило привилегий нарушивших закон депутатов оппозиционных партий
22:39
Весь мир
Лидер ЦАР выступил на Конференции по климату в Глазго
22:37
Весь мир
Африканские страны усилят борьбу с ВИЧ-эпидемией
22:37
Общество
«Медвестник»: Роспотребнадзор поручил докладывать в СК об антипрививочниках
22:32
Политика
Депутат Рады Волошин предрек быстрый разгром ВСУ в случае войны с Россией
22:05
Происшествия
Французский исполнитель Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года
21:59
Весь мир
Глава МИД бывшего Восточного правительства Ливии выдвинул свою кандидатуру в президенты
21:50
Весь мир
ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр сепаратистов в Ади Буркай
21:48
Весь мир
Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну
Все новости

Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну
Весь мир
Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну
pixabay.com  / 

Аддис-Абеба, 3 ноября. Сотрудники посольства России в Эфиопии предупредили сограждан об ухудшении обстановки в стране и призвали временно отказаться от посещения африканского государства без крайней необходимости.

Ситуация резко накалилась после заявления официального представителя сепаратистского движения «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачеу Реда. Он сообщил журналистам BBC Africa, что главари вооруженных формирований «Сил обороны Тыграя» (TDF) и «Армии освобождения Оромо» (OLA) заключили союз ради достижения общих целей. Главной задачей боевики обозначили захват столицы Эфиопии, Аддис-Абебы.

Сразу после появления информации о планах радикалов, правительство ввело в стране режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Абий Ахмед призвал всех боеспособных граждан помочь национальной армии с защитой населенных пунктов и мирного мирных жителей.

Ранее посольство США призвало граждан, находящихся на территории Эфиопии, приготовиться к возможной эвакуации.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну
россия африка эфиопия
Комментировать