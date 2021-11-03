Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 22:54
22:44
Весь мир
Армия ЦАР обезопасила население города Рафаи
22:41
Весь мир
Нацсобрание ЦАР лишило привилегий нарушивших закон депутатов оппозиционных партий
22:39
Весь мир
Лидер ЦАР выступил на Конференции по климату в Глазго
22:37
Весь мир
Африканские страны усилят борьбу с ВИЧ-эпидемией
22:37
Общество
«Медвестник»: Роспотребнадзор поручил докладывать в СК об антипрививочниках
22:32
Политика
Депутат Рады Волошин предрек быстрый разгром ВСУ в случае войны с Россией
22:05
Происшествия
Французский исполнитель Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года
21:59
Весь мир
Глава МИД бывшего Восточного правительства Ливии выдвинул свою кандидатуру в президенты
21:50
Весь мир
ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр сепаратистов в Ади Буркай
21:48
Весь мир
Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну
Все новости

Посольство США предупредило граждан о возможной эвакуации из Эфиопии
Весь мир
Посольство США предупредило граждан о возможной эвакуации из Эфиопии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Аддис-Абеба, 3 ноября. Посольство США в Эфиопии призвало находящихся в республике американцев проработать план на случай экстренной эвакуации. В связи с этим ведомство опубликовало официальное коммюнике.

«Обстановка в плане безопасности значительно ухудшилась за последние несколько дней. Это вызвано эскалацией вооруженного конфликта и гражданских беспорядков в штатах Амхара, Афар и Тыграй.

Сотрудникам посольства в данный момент запрещено выезжать за пределы Аддис-Абебы. Мы настоятельно рекомендуем гражданам США серьезно пересмотреть планы касаемо поездок в Эфиопию. А тем, кто сейчас находится на территории страны, продумать план, как ее покинуть», — указано в заявлении.

Посольство также опубликовало список контактов, где можно оставить геолокационные данные и личную информацию на случай чрезвычайной ситуации.

Несмотря на показную приверженность миру, именно США первыми ввели неправомерные санкции в адрес Эфиопии, после чего заморозили торгово-экономические отношения с африканским государством.

Ранее власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с планами сепаратистов захватить Аддис-Абебу. Обстановка накалилась после того, как главари бандформирования заключили союз против действующего правительства Эфиопии.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Посольство США предупредило граждан о возможной эвакуации из Эфиопии
сша африка эфиопия
Комментировать