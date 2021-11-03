Посольство США предупредило граждан о возможной эвакуации из Эфиопии

Аддис-Абеба, 3 ноября. Посольство США в Эфиопии призвало находящихся в республике американцев проработать план на случай экстренной эвакуации. В связи с этим ведомство опубликовало официальное коммюнике.

«Обстановка в плане безопасности значительно ухудшилась за последние несколько дней. Это вызвано эскалацией вооруженного конфликта и гражданских беспорядков в штатах Амхара, Афар и Тыграй. Сотрудникам посольства в данный момент запрещено выезжать за пределы Аддис-Абебы. Мы настоятельно рекомендуем гражданам США серьезно пересмотреть планы касаемо поездок в Эфиопию. А тем, кто сейчас находится на территории страны, продумать план, как ее покинуть», — указано в заявлении.

Посольство также опубликовало список контактов, где можно оставить геолокационные данные и личную информацию на случай чрезвычайной ситуации.

Несмотря на показную приверженность миру, именно США первыми ввели неправомерные санкции в адрес Эфиопии, после чего заморозили торгово-экономические отношения с африканским государством.

Ранее власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с планами сепаратистов захватить Аддис-Абебу. Обстановка накалилась после того, как главари бандформирования заключили союз против действующего правительства Эфиопии.