Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 22:54
22:44
Весь мир
Армия ЦАР обезопасила население города Рафаи
22:41
Весь мир
Нацсобрание ЦАР лишило привилегий нарушивших закон депутатов оппозиционных партий
22:39
Весь мир
Лидер ЦАР выступил на Конференции по климату в Глазго
22:37
Весь мир
Африканские страны усилят борьбу с ВИЧ-эпидемией
22:37
Общество
«Медвестник»: Роспотребнадзор поручил докладывать в СК об антипрививочниках
22:32
Политика
Депутат Рады Волошин предрек быстрый разгром ВСУ в случае войны с Россией
22:05
Происшествия
Французский исполнитель Жоржи Данн скончался в возрасте 81 года
21:59
Весь мир
Глава МИД бывшего Восточного правительства Ливии выдвинул свою кандидатуру в президенты
21:50
Весь мир
ВВС Эфиопии уничтожили учебный центр сепаратистов в Ади Буркай
21:48
Весь мир
Посольство РФ в Эфиопии призвало россиян отложить поездки в африканскую страну
Все новости

Боевики перешли к диверсиям после поражения основных сил бандформирований от армии ЦАР
Весь мир
Боевики перешли к диверсиям после поражения основных сил бандформирований от армии ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 3 ноября. Боевики изменили тактику нападения на жителей Центральноафриканской Республики, сообщают аналитики информационного портала Over Blog. Теперь вместо открытого столкновения они предпочитают устраивать подрывные диверсии.

Потерпев не один десяток поражений от национальной армии, радикалы поняли, что в классическом варианте конфликта у них нет шансов. Осознав превосходство правительственных войск, обученных российскими инструкторами, они перешли на саботажные методы борьбы с использованием разнообразных СВУ и квадрокоптеров.

Бандиты из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) нарушили режим прекращения огня, введенный президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Они организовали засаду между городами Белоко и Абба. В результате нападения несколько бойцов FACA получили осколочные ранения от иностранных мин.

Также боевики освоили беспилотную авиацию и переоборудовали дрон фирмы MAVIC под военные нужды. Вооруженные силы проявили должную бдительность и перехватили начиненный взрывчаткой летательный аппарат.

По всем признакам радикалов CPC поддерживают из-за рубежа. В данный момент высшее командование FACA выясняет, кто поставляет им снаряжение и обучает управлению высокотехнологичными девайсами.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Боевики перешли к диверсиям после поражения основных сил бандформирований от армии ЦАР
африка цар
Комментировать