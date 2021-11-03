Банги, 3 ноября. Боевики изменили тактику нападения на жителей Центральноафриканской Республики, сообщают аналитики информационного портала Over Blog. Теперь вместо открытого столкновения они предпочитают устраивать подрывные диверсии.

Потерпев не один десяток поражений от национальной армии, радикалы поняли, что в классическом варианте конфликта у них нет шансов. Осознав превосходство правительственных войск, обученных российскими инструкторами, они перешли на саботажные методы борьбы с использованием разнообразных СВУ и квадрокоптеров.

Бандиты из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) нарушили режим прекращения огня, введенный президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. Они организовали засаду между городами Белоко и Абба. В результате нападения несколько бойцов FACA получили осколочные ранения от иностранных мин.

Также боевики освоили беспилотную авиацию и переоборудовали дрон фирмы MAVIC под военные нужды. Вооруженные силы проявили должную бдительность и перехватили начиненный взрывчаткой летательный аппарат.

По всем признакам радикалов CPC поддерживают из-за рубежа. В данный момент высшее командование FACA выясняет, кто поставляет им снаряжение и обучает управлению высокотехнологичными девайсами.