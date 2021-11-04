Культуролог Пархоменко назвал День народного единства «мостиком между РФ и Русским царством»

В этот четверг, 4 ноября, вся страна радуется, пожалуй, самому «русскому событию» в своей национальной истории. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

День народного единства был учрежден в 2005 году, с тех пор является выходным праздничным днем. Он посвящен освобождению Москвы от польских интервентов ополчением под предводительством купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского в 1613 году.

«День народного единства интересен прежде всего тем, что это единственный государственный красный день календаря, связанный с событиями периода Русского царства. Это важно, так как Российская Федерация признает себя наследником СССР и переняла целый ряд государственных праздников оттуда. Что касается традиций других исторических эпох, то тут ситуация не всегда складывалась очевидно. Такой мостик между Российской Федерацией и Русским царством получился весьма кстати. Правда, пришлось пожертвовать другим праздником — Днем Великой Октябрьской социалистической революции, из-за чего в свое время велись разного рода дискуссии. Поскольку увеличивать количество праздников было бы перебором, то замена советского праздника на знаменательное событие в истории русского народа кажется мне обоснованной», — высказал свое мнение культуролог.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, 4 ноября страна празднует подвиг самоорганизации русских людей: «то, как они смогли сплотиться и выступить как единый народ против иностранных захватчиков, при этом будучи лишенными единого правителя в период царской власти».

«При правильной подаче это может явиться вдохновляющим, поучительным для нового поколения историческим событием. К тому же современные русские люди как преемники прошлых эпох и государств заслужили свой национальный праздник», — заметил эксперт.

Собеседник ФАН подчеркнул, что в России «достаточно много праздников».

«Не берусь судить, влияет ли это на экономику страны, так как есть разные версии на этот счет, в рамках которых рассматриваются различные факторы. Но с точки зрения бытовой и культурной жизни рядовых граждан это скорее хорошо», — резюмировал Пархоменко.

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