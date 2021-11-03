Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 21:24
21:14
Общество
В Крыму самовольно стали требовать QR-коды там, где они даже не нужны
21:12
Весь мир
Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
21:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отложила свадьбу до окончания суда против отца
21:00
Политика
Посол Антонов назвал вероятным введение новых санкций США
20:57
Происшествия
Правоохранители задержали гревшихся у Вечного огня узбеков в Обнинске
20:55
Экономика
В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с ценами на газ
20:54
Общество
Школьники Свердловской области будут учиться дистанционно до 13 ноября
20:54
Общество
Съемочная группа могла заменить патрон в пистолете Алека Болдуина из-за саботажа фильма
20:52
Весь мир
Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против Никарагуа
20:52
Общество
Белохвостые олени в США могут быть одним из наиболее крупных резервуаров для коронавируса
Все новости

Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
Весь мир
Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 3 ноября. Более 30 боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) добровольно сдались российским инструкторам на востоке Центральноафриканской Республики.

Бывшие радикалы отказались сдаваться сотрудникам многопрофильной миссии ООН. Они заявили, что миротворцы отправляют их обратно к главарю UPC Али Дарассе, который жестоко наказывает за «дезертирство».

В лесах прячется большое количество их братьев по оружию, разочаровавшихся в маргинальных взглядах лидера группировки. Однако они боятся попасться сотрудникам МИНУСКА, которые силой вернут их в лагерь бандформирования.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ввел режим одностороннего прекращения огня. Это решение призвано дать боевикам шанс одуматься и вернуться к нормальной жизни. Многие радикалы воспользовались предложением и добровольно сдали оружие бойцам национальной армии (FACA).

Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Капитулировавшие члены вооруженных формирований рассказали, что уйти оказалось не так просто. Всем им пришлось долгое время скрываться в лесах от прежних товарищей, которые жестоко наказывают «предателей».

Бывшие бандиты сообщили, что к дезертирству их подтолкнули зверства иностранных наемников UPC по отношению к населению ЦАР. Молодые люди отказались терроризировать мирных сограждан и решили примкнуть к национальной армии, чтобы остановить кровопролитие.

Подробнее о массовой капитуляции бывших радикалов можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
Федеральное агентство новостей /

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
африка цар
Комментировать