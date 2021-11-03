Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров

Банги, 3 ноября. Более 30 боевиков из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) добровольно сдались российским инструкторам на востоке Центральноафриканской Республики.

Бывшие радикалы отказались сдаваться сотрудникам многопрофильной миссии ООН. Они заявили, что миротворцы отправляют их обратно к главарю UPC Али Дарассе, который жестоко наказывает за «дезертирство».

В лесах прячется большое количество их братьев по оружию, разочаровавшихся в маргинальных взглядах лидера группировки. Однако они боятся попасться сотрудникам МИНУСКА, которые силой вернут их в лагерь бандформирования.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера ввел режим одностороннего прекращения огня. Это решение призвано дать боевикам шанс одуматься и вернуться к нормальной жизни. Многие радикалы воспользовались предложением и добровольно сдали оружие бойцам национальной армии (FACA).

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Капитулировавшие члены вооруженных формирований рассказали, что уйти оказалось не так просто. Всем им пришлось долгое время скрываться в лесах от прежних товарищей, которые жестоко наказывают «предателей».

Бывшие бандиты сообщили, что к дезертирству их подтолкнули зверства иностранных наемников UPC по отношению к населению ЦАР. Молодые люди отказались терроризировать мирных сограждан и решили примкнуть к национальной армии, чтобы остановить кровопролитие.

Подробнее о массовой капитуляции бывших радикалов можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.