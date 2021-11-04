Политолог Солонников назвал причину возникновения Дня народного единства

Ряд праздников в РФ были придуманы и вошли в жизнь россиян из принципа политической целесообразности. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В четверг, 4 ноября, вся страна отмечает День народного единства — самый «свежий» российский праздник, посвященный тем не менее одному из самых отдаленных событий истории нашей страны. На излете Смутного времени — в 1612 году — князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин повели народное ополчение на занятый польскими интервентами Кремль и избавили Москву от их пребывания. Однако этот героический акт российской истории обрел свое название и праздничный выходной день только в 2005 году. Политолог объяснил, почему это произошло только тогда.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Политическое значение праздника заключалось в том, чтобы дезавуировать тему 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции. — Прим. ФАН), — заявил эксперт. — В те годы основная идеологическая борьба, которую вело руководство страны, заключалась в отрицании коммунистического наследия, поэтому срочно требовалось создать некий праздник, который заменил бы тот самый красный день календаря. Так и появился День народного единства».

Ранее Солонников заявил о глобальном кризисе демократических институтов.