Бритни Спирс отложила свадьбу до окончания суда против отца

Лос-Анджелес, 3 ноября. Американская поп-звезда Бритни Спирс временно отложила мечту о пышной свадьбе с фитнес-инструктором Сэмом Асгари. Певица не торопится с торжеством из-за затянувшегося суда.

Спирс продолжает отвоевывать право на самостоятельность в деле об опеке со стороны отца Джеймса. Певица добилась успехов в скандальном процессе, однако суд по-прежнему не торопится освободить опекуна от права на контроль над 39-летней дочерью.

На фоне разбирательств поп-звезда получила романтическое предложение руки и сердца от возлюбленного Асгари. Однако ей пришлось отложить свадьбу, сообщает портал TMZ.

Спирс предстоит не только окончательно избавиться от опеки со стороны отца, но и уладить бытовые моменты. Так, исполнительница должна разобраться с финансовым состоянием — отец мог присвоить себе миллионы долларов за годы контроля над дочерью и ее доходами. Кроме того, певица не сможет заключить брачный договор, пока не обретет самостоятельность или нового опекуна.

Вероятно, у Спирс есть шанс избавиться от контроля со стороны отца. Опекун обратился в суд Лос-Анджелеса, где заявил, что не видит причин для продолжения опеки над дочерью, и потребовал избавить его от обязательств.