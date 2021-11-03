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Посол Антонов назвал вероятным введение новых санкций США
Политика
Посол Антонов назвал вероятным введение новых санкций США
twitter.com  /  @RussiaInUSA

Москва, 3 ноября. Существует вероятность введения новых санкций США против России. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал двусторонние отношения России и США. Нельзя сказать, что возможности объявления ограничений против РФ на сегодняшний или на завтрашний день нет, отметил Антоновв. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Россия-24».

«Вероятность существует», — подчеркнул посол.

Антонов добавил, что торгово-экономическое сотрудничество России и США продолжается, несмотря на санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие новый пакет ограничений против РФ. Глава государства подписал четыре соответствующих указа.

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