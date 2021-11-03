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В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с ценами на газ

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 20:55
Экономика
В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с ценами на газ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 ноября. Российский газовый холдинг не поддерживает рынок экстремально высоких котировок голубого топлива, заявила в ходе газовой конференции Flame заместитель председателя правления компании Елена Бурмистрова.

Сверхвысокие ценники, равно как и чрезмерно низкие цены на природный газ неинтересны «Газпрому», так как для развития и надежного существования рынка требуются умеренные ценовые предложения, подчеркивает представитель концерна.

При этом корпорация не стремится реализовать как можно большие объемы энергоносителя в кратчайшие временные промежутки. То, что наблюдается на энергетическом рынке сейчас, представляет собой непривлекательную для инвесторов ситуацию, которая опасна своей непредсказуемостью, отмечает гендиректор структуры «Газпром экспорт».

«Газпром» осуществлял политику, которая никак не связана с повышением стоимости топлива. Организация занимается мониторингом спекулирования вокруг своего рыночного поведения, добавила Елена Бурмистрова. С точки зрения зампредправления холдинга, наибольшую стабильность в сегменте могут обеспечить долгосрочные соглашения формата «бери или плати».

Елена Бурмистрова ранее комментировала высказывания некоторых экспертов по вопросу действий «Газпрома» на рынке, указывая, что концерн полностью придерживается исполнения обязательств по своим контрактам с партнерами.

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