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Съемочная группа могла заменить патрон в пистолете Алека Болдуина из-за саботажа фильма
Общество
Съемочная группа могла заменить патрон в пистолете Алека Болдуина из-за саботажа фильма
Global Look Press  /  AUG

Лос-Анджелес, 3 ноября. Боевой патрон, которым актер Алек Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс, мог не случайно оказаться в бутафорском оружии на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщил адвокат реквизитора.

Съемки вестерна «Ржавчина» обернулись ранением режиссера и трагической смертью оператора Галины Хатчинс. Женщина погибла после съемки сцены: Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия, в котором оказалась боевая пуля.

Инцидент стал темой обсуждения в ток-шоу «Сегодня». Адвокат реквизитора по оружию Ханны Гуттьерес-Рид заявил, что трагедия может указывать на саботаж со стороны съемочной группы.

«Я верю, что те, кто мог это сделать, хотели устроить на съемочной площадке саботаж, чтобы показать, как они недовольны. Мы знаем, что накануне ушли недовольные», — заявил адвокат.

Спикер отметил, что съемочная группа была возмущена условиями труда. Сотрудникам приходилось работать по 12-14 часов в день без возможности проживания в гостинице. Кроме того, по словам юриста, коробка с патронами некоторое время находилась без присмотра.

Американские журналисты ранее поделились новыми подробностями обстоятельств трагедии. Издание Los Angeles Times опубликовало последние слова, сказанные оператором Хатчинс перед смертью.

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болдуин хатчинс ржавчина
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