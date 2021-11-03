Звезда шоу «Гoлос-2» Белякова из команды Градского рассказала, какой ее наставник на самом деле

3 ноября день рождения отмечает легенда рока, лирик, наставник Александр Градский, ему исполняется 72 года. ФАН связался с участницей шоу «Гoлос-2» Александрой Беляковой, чтобы узнать, какой Градский в жизни, ведь девушка была в его команде. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей артистка призналась, что у музыканта сильная энергетика.

«Он всегда прав. Как сказал, так и должно быть. Лучше согласиться, но я всегда доверяла его выбору песен и ко всем советам прислушивалась. Но при этом он всегда на юморе. Александр Борисович очень добрый, чуткий: давал мне очень много поддержки, советов, я чувствовала, что я защищена, что я под его крылом. Он такой человек величественный, сильный и по энергетике», — описала наставника Белякова.

instagram.com / @alexandrabelyakova

В разговоре Александра вспомнила, как они с Градским выбирали ей платье для финальной песни, как последнее слово осталось за наставником, за что исполнительница до сих пор благодарна учителю. Время, которое они провели вместе на телепроекте, она вспоминает лишь с теплотой и улыбкой.

«Хочу пожелать Александру Борисовичу крепкого здоровья — это самое главное. Чтобы энергия била ключом еще долгие годы. Чтобы у него постоянно были какие-то новые идеи, новые проекты. Всегда он был вдохновлен музыкой и творческим процессом», — завершила диалог Белякова.

Александр Градский — один из лучших наставников шоу «Гoлoс». Четверо из пяти его учеников стали победителями проекта, еще один — занял второе место.