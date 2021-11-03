Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против Никарагуа

Вашингтон, 3 ноября. Верхняя палата Конгресса США одобрила ужесточение санкций против Никарагуа. Об этом заявил один из авторов предложения председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

El Senado de Estados Unidos aprobó una normativa para endurecer las sanciones al régimen de Nicaragua https://t.co/nsoqDQWBRS — Infobae Colombia (@infobaecolombia) November 3, 2021

Законопроект, получивший название Renacer (Возрождение. — Прим. ред.), предусматривает усиление санкций США против Никарагуа в координации с Канадой и Европейским союзом. В частности, он расширяет надзор за кредитованием международными финансовыми институтами и призывает пересмотреть участие страны в пакте о свободной торговле. Также он добавляет Никарагуа в список государств Центральной Америки, в отношении которых действуют визовые ограничения в связи с коррупцией.

«Поскольку Ортега заключил в тюрьму более 150 политических заключенных, включая практически всех кандидатов в президенты от оппозиции, мы не будем сидеть сложа руки», — сказал Менендес.

Месяц назад несколько сенаторов от Демократической и Республиканской партии призвали администрацию Джо Байдена применить против президента Даниэля Ортеги ряд санкций. Они также потребовали рассмотреть вопрос об исключении Никарагуа из Организации американских государств (ОАГ).

Никарагуа перед выборами

С начала июня в стране арестовали оппозиционных политиков, некоторые из которых планировали выдвижение в качестве кандидатов на выборы, которые пройдут 7 ноября. Власти обвиняют задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Эти действия вызвали осуждение со стороны США, ЕС и ООН, которые расценивают их как политические репрессии. В свою очередь правительство Даниэля Ортеги называет заявления иностранных государств вмешательством во внутренние дела Никарагуа.