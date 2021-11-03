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Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против Никарагуа
Весь мир
Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против Никарагуа
pixabay.com  / 

Вашингтон, 3 ноября. Верхняя палата Конгресса США одобрила ужесточение санкций против Никарагуа. Об этом заявил один из авторов предложения председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес.

Законопроект, получивший название Renacer (Возрождение. — Прим. ред.), предусматривает усиление санкций США против Никарагуа в координации с Канадой и Европейским союзом. В частности, он расширяет надзор за кредитованием международными финансовыми институтами и призывает пересмотреть участие страны в пакте о свободной торговле. Также он добавляет Никарагуа в список государств Центральной Америки, в отношении которых действуют визовые ограничения в связи с коррупцией.

«Поскольку Ортега заключил в тюрьму более 150 политических заключенных, включая практически всех кандидатов в президенты от оппозиции, мы не будем сидеть сложа руки», — сказал Менендес.

Месяц назад несколько сенаторов от Демократической и Республиканской партии призвали администрацию Джо Байдена применить против президента Даниэля Ортеги ряд санкций. Они также потребовали рассмотреть вопрос об исключении Никарагуа из Организации американских государств (ОАГ).

Никарагуа перед выборами

С начала июня в стране арестовали оппозиционных политиков, некоторые из которых планировали выдвижение в качестве кандидатов на выборы, которые пройдут 7 ноября. Власти обвиняют задержанных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Эти действия вызвали осуждение со стороны США, ЕС и ООН, которые расценивают их как политические репрессии. В свою очередь правительство Даниэля Ортеги называет заявления иностранных государств вмешательством во внутренние дела Никарагуа.

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