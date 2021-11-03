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Российские военные разведчики получат современные системы координации боевых действий
Армия
Российские военные разведчики получат современные системы координации боевых действий
Федеральное агентство новостей  /  Мария Иванова

Москва, 3 ноября. Российские военные разведчики получат современные системы координации боя в реальном времени, сообщил заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ Алексей Белоусов.

В интервью изданию «Красная звезда» генерал отметил, что поставки начнутся до конца текущего года. Он также подчеркнул, что применение беспилотной авиации помогает военнослужащим обнаруживать расположение объектов неприятеля.

«Подразделения войсковой разведки получат комплексы разведки, управления и связи нового поколения, обеспечивающие комплексирование со всеми современными техническими средствами связи, а также с комплексами с БПЛА», — сообщил Белоусов.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают дроны-камикадзе. Они будут переданы в распоряжение ВМФ РФ и будут использоваться для защиты границ от нарушителей.

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россия вс рф белоусов
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