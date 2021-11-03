В Пентагоне допустили, что Китай может располагать собственной ядерной триадой

Вашингтон, 3 ноября. Китай на сегодняшний день может обладать собственной ядерной триадой, предположили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

Такие данные приводятся в докладе Пентагона, опубликованном в среду. По мнению американских военных, КНР заметно интенсифицировала развитие собственных ядерных сил.

«КНР, вероятно, уже создала новорожденную "ядерную триаду", разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования», — сказано в докладе.

Триадой принято считать ядерные силы державы, в которые входит стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы. В США подчеркивают, что Пекин постоянно совершенствует свои средства доставки наземного, морского и воздушного базирования, а также создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных вооружений.

Ранее сообщалось, что Индия и Китай могут стать первыми покупателями российских ЗРК С-500. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Пекин является одним из крупнейших клиентов российской оборонной промышленности.