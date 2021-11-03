Жители деревни в Кузбассе усыновили 126 детей

Кемерово, 3 ноября. Перепись населения в России показала неожиданные результаты. В Кузбассе была обнаружена деревня, где проживает сразу 126 усыновленных детей.

Все началось еще в 2000-х годах, когда десять подруг из деревни Бархатово Топкинского района приняли решение забрать к себе на воспитание 47 сирот. Дети остались без крова после закрытия местного детского дома. Отмечается, что в 2010 году в населенном пункте проживало всего 247 человек, а сейчас деревня считается процветающей, потому что численность не падает благодаря детям.

Так, 62-летняя Татьяна Фадюшина в 2011 году, когда у нее уже были дети, усыновила младенца. Постепенно в семье оказалось 20 детей. Ее сын Сергей решил последовать примеру матери и также забрал из приюта воспитанников.

Ранее сообщалось, что общественная организация «День аиста» с 9 октября начинает курсы для приемных родителей, опекунов или тех, кто только собирается усыновить ребенка, а также их детей.