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США ввели санкции против израильской компании NSO Group, разработавшей Pegasus
Весь мир
США ввели санкции против израильской компании NSO Group, разработавшей Pegasus
flickr.com  /  Christiaan Colen

Вашингтон, 3 ноября. Власти США внесли израильскую компанию NSO Group, занимающуюся разработкой шпионского программного обеспечения, в санкционный список. Причиной стал скандал вокруг ее разработки — сервиса Pegasus, который ряд государств использовал для взлома телефонов и слежки за журналистами, диссидентами, критиками и чиновниками иностранных правительств.

Расследованием этих инцидентов занимался консорциум Pegasus Project, в который вошли 16 новостных изданий и независимых правозащитных организаций со всего мира. Эта группа опубликовала десятки статей, посвященных жертвам неправомерного использования продуктов NSO Group.

Наиболее известным стал случай с эмиратской принцессой и дочерью эмира Дубая Латифой бинт Мухаммад Аль Мактум которая пыталась бежать из страны и была схвачена после взлома ее телефона. Компания впоследствии разорвала контракт с ОАЭ из-за общественного резонанса, при этом отметив, что программы, предоставляемые правительствам, должны были использоваться исключительно для выявления угроз национальной безопасности.

Тем не менее администрация президента США Джо Байдена, которая демонстративно пытается поставить защиту прав человека во главе своей внешней политики, ввела против NSO Group ряд ограничений, объяснив их борьбой с любыми технологиями, которые могут применяться для репрессий. В частности, компания лишилась возможности закупки в Соединенных Штатах любых видов аппаратного или программного обеспечения, что в будущем может помешать деловым отношениям с американскими разработчиками. Наряду с создателями Pegasus под санкции попала еще одна израильская фирма — Candiru, также разработчик шпионского ПО, становившийся фигурантом похожих скандалов в прошлом.

Ранее аналогичные запреты вводились в отношении некоторых китайских фирм, например, Huawei, которую обвинили в причастности к нарушениям прав человека. Однако случай с NSO Group и Candiru является исключительным, так как обычно США крайне неохотно предпринимают столь жесткие шаги против компаний из своих стран-союзников, среди которых Израиль занимает особое место.

Не исключено, что это — очередной признак похолодания в отношениях. Еще в ходе предвыборной программы Джо Байден пообещал вернуть генконсульство Соединенных Штатов в Восточный Иерусалим, что израильское руководство восприняло крайне негативно, а в середине текущего года администрация США осудила строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, что регулярно приводит к эскалации палестинского конфликта.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приостановил программу в преддверии поездки в Вашингтон, но в октябре дал ей «зеленый свет», после чего глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел на эту тему довольно неприятный, по сообщениям официальных лиц Тель-Авива, телефонный разговор с министром обороны еврейского государства Бени Ганцем.

Помимо этого, противоречия между двумя союзниками вызывает и позиция в отношении ядерной программы Ирана. Израильское руководство, считающее Тегеран главной угрозой для своей безопасности, активно протестует против возобновления договора и снятия санкций с Исламской республики, в то время как новые власти США придерживаются противоположного мнения.

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