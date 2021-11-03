США ввели санкции против израильской компании NSO Group, разработавшей Pegasus

Вашингтон, 3 ноября. Власти США внесли израильскую компанию NSO Group, занимающуюся разработкой шпионского программного обеспечения, в санкционный список. Причиной стал скандал вокруг ее разработки — сервиса Pegasus, который ряд государств использовал для взлома телефонов и слежки за журналистами, диссидентами, критиками и чиновниками иностранных правительств.

The US is sanctioning NSO Group, an Israeli spyware company that it accused of supplying technology to foreign governments "to maliciously target government officials, journalists, businesspeople, activists, academics, and embassy workers". https://t.co/qu3y4SIiJ6 — Alexander Martin (@AlexMartin) November 3, 2021

Расследованием этих инцидентов занимался консорциум Pegasus Project, в который вошли 16 новостных изданий и независимых правозащитных организаций со всего мира. Эта группа опубликовала десятки статей, посвященных жертвам неправомерного использования продуктов NSO Group.

Наиболее известным стал случай с эмиратской принцессой и дочерью эмира Дубая Латифой бинт Мухаммад Аль Мактум которая пыталась бежать из страны и была схвачена после взлома ее телефона. Компания впоследствии разорвала контракт с ОАЭ из-за общественного резонанса, при этом отметив, что программы, предоставляемые правительствам, должны были использоваться исключительно для выявления угроз национальной безопасности.

Hard to believe the United Arab Emirates denial of using Israeli NSO Group's Pegasus spyware when that spyware was used to hack the phone of David Haigh, a key campaigner for the release of Princess Latifa from the control of her father, the Dubai ruler. https://t.co/uAhriKxgSe pic.twitter.com/huZaQ0p8FE — Kenneth Roth (@KenRoth) August 2, 2021

Тем не менее администрация президента США Джо Байдена, которая демонстративно пытается поставить защиту прав человека во главе своей внешней политики, ввела против NSO Group ряд ограничений, объяснив их борьбой с любыми технологиями, которые могут применяться для репрессий. В частности, компания лишилась возможности закупки в Соединенных Штатах любых видов аппаратного или программного обеспечения, что в будущем может помешать деловым отношениям с американскими разработчиками. Наряду с создателями Pegasus под санкции попала еще одна израильская фирма — Candiru, также разработчик шпионского ПО, становившийся фигурантом похожих скандалов в прошлом.

Ранее аналогичные запреты вводились в отношении некоторых китайских фирм, например, Huawei, которую обвинили в причастности к нарушениям прав человека. Однако случай с NSO Group и Candiru является исключительным, так как обычно США крайне неохотно предпринимают столь жесткие шаги против компаний из своих стран-союзников, среди которых Израиль занимает особое место.

Не исключено, что это — очередной признак похолодания в отношениях. Еще в ходе предвыборной программы Джо Байден пообещал вернуть генконсульство Соединенных Штатов в Восточный Иерусалим, что израильское руководство восприняло крайне негативно, а в середине текущего года администрация США осудила строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, что регулярно приводит к эскалации палестинского конфликта.

Israel Advances Plan for New Settlement Homes, in First for Bennett Era https://t.co/5GB4d45l0b — James Greid (@jamesgreid) November 1, 2021

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приостановил программу в преддверии поездки в Вашингтон, но в октябре дал ей «зеленый свет», после чего глава Госдепартамента США Энтони Блинкен провел на эту тему довольно неприятный, по сообщениям официальных лиц Тель-Авива, телефонный разговор с министром обороны еврейского государства Бени Ганцем.

Помимо этого, противоречия между двумя союзниками вызывает и позиция в отношении ядерной программы Ирана. Израильское руководство, считающее Тегеран главной угрозой для своей безопасности, активно протестует против возобновления договора и снятия санкций с Исламской республики, в то время как новые власти США придерживаются противоположного мнения.