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Российским автолюбителям посоветовали экономичный и доступный седан за 600 тысяч рублей
Экономика
Российским автолюбителям посоветовали экономичный и доступный седан за 600 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Седан французского производства сможет преодолеть свыше 500 тыс. километров и обойдется на дороже 600 тысяч рублей, пишет издание «За рулем».

Автомобиль корпорации из Франции под названием Peugeot 408, оснащенный турбированным дизелем на 1,6 литра DV6CM и мощностью от 112 до 115 л.с. строго рекомендуют отечественные автомобильные эксперты.

Одной из особенностей модели является тот факт, что силовой агрегат машины разрабатывался и адаптировался специально для условий эксплуатации в России. Данный двигатель также многократно применялся в транспортных средствах от Mazda, Volvo и Ford.

Российским автолюбителям посоветовали экономичный и доступный седан за 600 тысяч рублей
peugeot.ru / Peugeot

Топливный расход французского седана составляет всего 4,9 литра дизельного топлива на сотню километров при смешанном режиме. Среди редких, но родственных 408 проблем — нечастые течи и сор в масляных каналах турбонагнетателя. Помимо этого, специалисты советуют время от времени прочищать клапаны EGR.

Тем не менее, при должном уходе поломок на этой машине не предвидится. При этом чтобы купить указанный Peugeot 2013-2015 годов производства, пробег которых не будет превышать 100 тыс. километров, понадобится всего 0,6 млн рублей.

Недавно россиянам стал доступен для заказа кроссовер Peugeot 2008 с обновленным двигателем. Стоимость новинки начинается от 2,229 млн рублей.

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авто peugeot седан дизель 408
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