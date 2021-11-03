Сумма средств на эскроу-счетах в РФ достигла 2,7 трлн рублей

Москва, 3 ноября. Объем средств на эскроу-счетах в долевом строительстве жилья достиг 2,7 трлн рублей, сообщил Банк России.

Год назад этот показатель составлял 684,4 млрд рублей. По состоянию на 1 октября в России насчитывается 578 тысяч таких счетов, из которых более 182 тысяч раскрыто после завершения проектов. Как уточняется в сообщении регулятора, 0,6 трлн из 2,7 трлн рублей уже перечислены со счетов эскроу застройщикам.

Наибольший объем средств на эскроу-счетах среди регионов РФ размещен в Москве и составляет почти 1,2 трлн рублей. При этом во всем Центральном федеральном округе этот показатель составляет 1,55 трлн рублей.

Эскроу-счета появились в России с 1 июля 2019 года как альтернатива договорам долевого участия. Деньги покупателей, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а компании строят дома за счет банковских кредитов. Согласно действующим условиям, девелоперы могут воспользоваться средствами дольщиков только после ввода объекта в эксплуатацию.

Аналитики компании CBRE ранее сообщили о рекордном объеме инвестиций в российскую недвижимость. По их словам, главным драйвером капиталовложений остается жилой сектор, однако его объем постепенно сокращается.