Политолог Ермолаев заявил, что страны Запада не намерены сотрудничать с Украиной

Киев, 3 ноября. Страны Запада показывают, что поддерживают Украину, но на самом деле не собираются с ней сотрудничать, заявил киевский политолог Андрей Ермолаев.

О нежелании Европы сотрудничать с Киевом говорит один факт: если бы Запад хотел это делать, уже давно можно было начать контакты по инвестиционным программам поддержки наравне с Польшей. Но в ситуации с Украиной ее партнеры предпочитают «постоянную капельницу», говорит Ермолаев. Фактически же Евросоюзу, Великобритании и США «глубоко по барабану» реальное положение дел в стране.

«Максимум помощи, которую мы видим, это несколько сотен миллионов на "поддержание штанов", когда у нас бюджет трещит, и военная помощь, которую нам с гордостью оказывают, то есть "стреляйте и выживайте"», — высказался политолог.

Как отметил Ермолаев, ни одна западная страна не будет решать проблемы Украины в Донбассе, поэтому властям нужно самим что-то делать. Для начала обозначить «более адекватную и внятную» позицию, резюмировал он.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Балицкий подверг критике идею генерала ВСУ Игоря Романенко о вводе на Украине военного положения. Для того чтобы снизить градус напряжения, украинский парламентарий предложил начать дипломатические переговоры с Россией.