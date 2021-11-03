Подлодки ВМФ РФ провели торпедную дуэль на учениях в Баренцевом море

Североморск, 3 ноября. Подводные лодки ВМФ РФ развернули в акватории Баренцева моря учения с торпедными стрельбами, сообщает пресс-служба Северного флота.

Согласно имеющимся данным, в тренировочных мероприятиях участвовали экипажи сразу трех субмарин, в том числе двух атомных ракетных крейсеров. Они отработали торпедные стрельбы, а также провели подводную дуэль.

«Практические торпедные стрельбы экипажи атомных подводных лодок выполнили как одиночно, так и в дуэльном варианте, при противодействии друг другу на глубинах до 150 метров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подводные лодки Черноморского флота отработали перехват кораблей условного противника с применением ракет «Калибр-ПЛ». Маневры прошли на фоне захода в Черное море американский военных кораблей. Так, по данным телеканала «360», американское командование направило к берегам России флагман USS Mount Whitney.