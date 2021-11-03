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The Hill: Китай показывает серьезные успехи в возведении пусковых шахт для ядерных ракет
Армия
The Hill: Китай показывает серьезные успехи в возведении пусковых шахт для ядерных ракет
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 ноября. КНР демонстрирует серьезные успехи в возведении шахт для запуска ядерных ракет, пишет издание The Hill, ссылаясь на доклад непартийной некоммерческой организации «Федерация американских ученых» (FAS).

По имеющимся данным, Китай строит примерно 300 пусковых шахт в разных регионах государства. В FAS отметили, что китайцы показывают «почти еженедельный прогресс».

«Это беспрецедентное наращивание ядерных вооружений для Китая. Важно, чтобы это расширение не увеличило еще больше соперничество в ядерной сфере», — говорится в сообщении.

При этом, чтобы ввести сооружаемые объекты в полную эксплуатацию, потребуются годы. Также остается непонятным, какие именно вооружения разместит там Китай. США и другие страны с возрастающим беспокойством наблюдают за наращиванием ядерных вооружений КНР, добавили в The Hill.

Ранее в МИД РФ напомнили о недопустимости развязывания ядерной войны между странами. В подобном конфликте не может быть победителей, говорится в сообщении.

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