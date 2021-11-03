Элджей разочаровал Настю Ивлееву треком о разводе

Москва, 3 ноября. Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева была удивлена реакцией рэпера Элджея на их болезненный развод. Интернет-знаменитость раскритиковала оскорбительный трек артиста, посвященный их расставанию.

Развод Ивлеевой и Элджея долгое время оставался на уровне слухов и не получал официального подтверждения. Впоследствии блогер призналась, что не знала, как объяснить фолловерам расставание с музыкантом.

Элджей решил поделиться чувствами из-за развода через творчество и представил фанатам трек SODA. Блогер Ида Галич поинтересовалась у Ивлеевой, слышала ли она хит своего бывшего мужа. Позднее звезда на своем YouTube-канале призналась, что осталась разочарована.

«Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, три года событий, любви, столько нас связывает... Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разревусь, все будет в лужах…» — пожаловалась Ивлеева.

Звезда пришла к выводу, что слишком мягко порвала отношения с Элджеем. Ивлеева в шутку предупредила поклонниц о возможных последствиях тактичного отношения к бывшим возлюбленным.

Несмотря на развод, Ивлеева не держит обиды на музыканта. Этой осенью телезвезда дала масштабное интервью журналистке Ксении Собчак, где не стала терпеть колких высказываний в адрес бывшего мужа и заставила артистку извиниться.