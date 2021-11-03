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Туристам посоветовали с осторожностью выбирать еду на отдыхе в Египте, Турции и на Кипре
Общество
Туристам посоветовали с осторожностью выбирать еду на отдыхе в Египте, Турции и на Кипре
pexels.com  /  Viktoria Slowikowska

Москва, 3 ноября. Российским туристам, которые планируют отдохнуть в Египте, Турции или на Кипре, стоит внимательнее выбирать в этих странах еду.

Как отметила автор портала «Обозреватель» Дария Скуб, пища за границей может представлять опасность. Так, находясь на отдыхе в Египте, лучше не употреблять растительную еду, потому что почва страны содержит множество пестицидов и нитратов.

В Турции путешественникам рекомендуют не пить напитки с кубиками льда, так как вода для них берется из-под крана. Также в государстве востребован способ переработки продуктов питания. Что касается Кипра, то там привыкли кормить туристов очень калорийной и вредной пищей.

Министерство торговли Турции ранее предупредило русских туристов об интернет-мошенниках, которые создают копии сайтов отелей. Главным признаком их деятельности называют низкую цену и продажу путевок в ночное время суток.

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