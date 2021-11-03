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Контрабандисты попытались вывезти 250 тысяч евро из Ливии в Турцию
Весь мир
Контрабандисты попытались вывезти 250 тысяч евро из Ливии в Турцию
wikipedia.org  /  Bubinator/CC BY-SA 3.0

Триполи, 3 ноября. Управление национальной безопасности предотвратило контрабанду крупной суммы денег в Турцию. Сотрудники ведомства пресекли в аэропорту Мисураты попытку незаконного вывоза 252 400 евро рейсом национальной авиакомпании Afriqiyah Airways, который направлялся в Анкару.

Валюту изъяли у ливийцев. Один попытался доставить в Турцию 143 400 евро, а второй — 109 тысяч. Против мужчин приняли законные меры и передали нарушителей компетентным органам.

В октябре Управление национальной безопасности предотвратило в аэропортах Триполи и Мисураты две контрабанды суммарно на 378 тысяч евро. В ходе проверки сумок пассажиров, которые летели в Стамбул, обнаружили деньги. Двоих ливийцев в возрасте 30 лет арестовали. В ходе другой операции сотрудники СБ задержали трех мужчин.

Таможенный департамент аэропорта Мисураты также сорвал попытку незаконного вывоза 3,720 миллиона евро в Турцию. По информации ведомства, четверо контрабандистов в возрасте от 21 до 45 лет спрятали деньги в сумках.

Ранее Тунис отказался возвращать Ливии замороженные средства. Речь шла о 250 млн долларов, которые передадут исключительно после избрания новых властей. При этом премьер переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба заявлял, что несколько государств, включая Тунис, Мальту и Бельгию, украли деньги ливийцев.

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