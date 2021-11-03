Земля стала вращаться медленнее во второй половине 2021 года

Москва, 3 ноября. Множество факторов, от землетрясений до погодных условий, влияют на скорость вращения Земли. Во второй половине 2021 года планета стала вращаться медленнее.

Уловить изменения в скорости вращения Земли могут только атомные часы. Так, в прошлом году скорость движения планеты вокруг своей оси немного превышала принятый «стандарт». Земля совершала один оборот за 86 400 секунд. В результате 19 июля стал наиболее коротким днем. Он был на 1,4602 миллисекунды меньше обычного, сообщает «Российская газета».

В первой половине 2021 года специалисты зарегистрировали ускорение движения, а затем оно стало замедляться. Несмотря на снижение скорости, планета все еще вращается быстрее, по сравнению с ранними наблюдениями. Такие данные предоставила Международная служба вращения Земли и систем отсчета (IERS).

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук ранее заявили о резкой смене положения полюсов Земли. Это произошло свыше 80 миллионов лет назад.