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Земля стала вращаться медленнее во второй половине 2021 года

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 20:27
Наука
Земля стала вращаться медленнее во второй половине 2021 года
pixabay.com  /  PD

Москва, 3 ноября. Множество факторов, от землетрясений до погодных условий, влияют на скорость вращения Земли. Во второй половине 2021 года планета стала вращаться медленнее.

Уловить изменения в скорости вращения Земли могут только атомные часы. Так, в прошлом году скорость движения планеты вокруг своей оси немного превышала принятый «стандарт». Земля совершала один оборот за 86 400 секунд. В результате 19 июля стал наиболее коротким днем. Он был на 1,4602 миллисекунды меньше обычного, сообщает «Российская газета».

В первой половине 2021 года специалисты зарегистрировали ускорение движения, а затем оно стало замедляться. Несмотря на снижение скорости, планета все еще вращается быстрее, по сравнению с ранними наблюдениями. Такие данные предоставила Международная служба вращения Земли и систем отсчета (IERS).

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук ранее заявили о резкой смене положения полюсов Земли. Это произошло свыше 80 миллионов лет назад.

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