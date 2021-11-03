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Читатели «Факти» усомнились в способности американского B-1B Lancer справиться с ВМФ РФ
Армия
Читатели «Факти» усомнились в способности американского B-1B Lancer справиться с ВМФ РФ
wikipedia.org  /  Public Domain

София, 3 ноября. США могут применить бомбардировщики B-1B Lancer против российского флота, но дорого заплатят за эту авантюру. К таким выводам пришли читатели болгарского издания «Факти».

Внимание пользователей привлекла статья, в которой автор оценивал возможности американского гиперзвукового самолета. В частности, автор утверждал, что эти бомбардировщики якобы в состоянии потопить корабли ВМФ РФ. Болгары усомнились в выводах эксперта. Читатели назвали вердикт «сказками Шахерезады».

«Конечно, потопят — если долетят или хотя бы взлетят», — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи назвали бессмысленными обсуждение подобной аналитики. Они считают, что США давно бы воспользовались возможностью сокрушить Россию, если бы она была.

Читатели «Факти» усомнились в способности американского B-1B Lancer справиться с ВМФ РФ
wikipedia.org / US Air Force / Public Domain

«Проблема США в том, что их самолеты могут взлететь и наворотить дел, но не факт, что они смогут вернуться и им будет где приземлиться. Через полчаса наступит гробовая тишина», — подчеркивается в комментариях под статьей.

Ранее аналитики французского издания Atlantico заявили, что в распоряжении у российских военных есть система, способная парализовать силы НАТО. При этом политолог Яков Кедми заявил, что Россия смогла сформировать надежную защиту от любых угроз, передает телеканал «360».

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