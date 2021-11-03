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Линейка Volkswagen расширяется за счет электрифицированного купе-кроссовера
Экономика
Линейка Volkswagen расширяется за счет электрифицированного купе-кроссовера
Prt Scr youtube.com  /  Autogefühl

Вольфсбург, 3 ноября. Немецкая автомобилестроительная компания показала общественности электрокар под названием ID.5.

Автоконцерн из Германии продемонстрировал первые в ассортименте марки электромобили и купе-кроссоверы ID.5 и ID.5 GTX. Модели основываются на генерации ID.4 и ID.4 GTX с двумя электродвигателями на 299 л.с. при полном приводе.

Известно, что мощность топовой версии будет доступна водителю в течение полуминуты, а впоследствии силовая отдача мотора начнет постепенно уменьшаться. Модификация ID.5 GTX выделяется обновленными бамперами, допсекциями ходовых огней и новым кузовом, включающим антикрыло.

Комплектация Pro оборудуется электромотором мощностью 174 л.с. Версия Pro Performance может похвастаться двигателем на 204 л.с. Машины могут развить скорость до сотни за 10,4 и 8,4 секунды соответственно. Автомобили способны пройти на одном заряде до 520 километров. Спортивная вариация GTX снабжается сразу двумя силовыми агрегатами и предоставляет конечную мощность в 300 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 6,2 секунды. Максимальная скорость автомобиля достигает 180 км/ч при запасе хода без перезарядки в 480 км.

Масштабный переход на выпуск электрифицированных моделей приведет к массовым сокращениям работников внутри автомобильной корпорации. Ожидается, что руководство предприятия уволит около 30 тыс. сотрудников.

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volkswagen авто кроссовер электрокар ID.5 GTX
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