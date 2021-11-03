Алек Болдуин может не вернуться в кино после трагедии на съемках «Ржавчины»

Лос-Анджелес, 3 ноября. Известный голливудский актер Алек Болдуин может не вернуться в большое кино. Такое решение возможно после трагедии, которая произошла в Нью-Мексико на съемках вестерна «Ржавчина».

Инцидент со смертельным исходом произошел 21 октября. Артист управлял огнестрельным оружием, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в результате несчастного случая на площадке были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Обоих экстренно доставили в ближайшую клинику, но несмотря на все усилия медиков, 42-летнюю женщину не удалось спасти. Болдуин признался, что активно сотрудничает с полицией, которая пока еще никому не предъявила обвинения.

Супруга актера Хилари Томас призналась, что всячески старается помочь супругу в сложившейся ситуации. По информации инсайдеров издания People, жена актера пытается предотвратить развитие у него посттравматического расстройства. Близкий к семье источник заявил, что Болдуин не хочет, чтобы его жалели, однако пока не понимает, сможет ли вернуться в кино.

«Алек борется, потому что знает, что дела у семьи Галины идут еще хуже. Он не хочет, чтобы ему сочувствовали. Сейчас он просто хочет помочь мужу и ребенку Галины, чем может», — отметил информатор.

Ранее свое мнение о произошедшем высказал звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклз, который должен был сыграть в проекте главную роль. По его словам, то, что случилось, является трагедией эпических масштабов.