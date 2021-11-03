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Власти Узбекистана восстановили нормальную работу Telegram, YouTube и «Одноклассников»

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 20:21
Технологии
Власти Узбекистана восстановили нормальную работу Telegram, YouTube и «Одноклассников»
pixabay.com

Ташкент, 3 ноября. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев был проинформирован о решении «Узкомназората» ограничить работу социальных сетей в стране. Спустя некоторое время все блокировки были сняты.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов отметил, что глава государства назвал действия «Узкомназората» «односторонними и не продуманными до конца». Он подчеркнул, что в скором времени соцсети должны полностью вернуться к нормальной работе.

В реестре Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций уже исчезли отметки об ограничении доступа к Telegram, «Одноклассникам», YouTube и другим сайтам, сообщает «Газета.uz». Кроме того отмечается, что глава узбекского ведомства Голибшер Зияев был отстранен от должности «за ошибочные и несогласованные действия». Указ был подписан лично президентом Узбекистана.

Ранее стало известно, что «Узкомназорат» ограничил доступ к сайтам из-за нарушения закона страны о сохранении и обработке персональных данных граждан, которые находятся за пределами Узбекистана.

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соцсети мирзиеев telegram узкомназорат
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