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Планы США ограничить продажу российского оружия возмутили читателей Daily Express
Армия
Планы США ограничить продажу российского оружия возмутили читателей Daily Express
Федеральное агентство новостей

Лондон, 3 ноября. Россия имеет полное право экспортировать свое вооружение наравне с другими странами. К такому выводу пришли читатели британского издания The Daily Express.

Британцы обратили внимание на стремление США помешать поставкам российских зенитных ракетных комплексов. В этой связи Вашингтон долгое время давил на Турцию, которая приобрела российские С-400 «Триумф». Теперь же стало известно о возможном приобретении нового поколения ЗРК — С-500 «Прометей» — индийскими военными.

Американцы недовольны таким развитием событий, однако их планы ограничить российский военный экспорт вызвал неожиданную реакцию в Соединенном Королевстве. Возмущенные британцы подвергли США резкой критике.

«Россия вполне может продать свои ракеты Китаю и Индии. Все в мире страны это делают. Между прочим, я считаю, что это не так опасно, как мы думаем», — говорится в одном из комментариев.

Планы США ограничить продажу российского оружия возмутили читателей Daily Express
Федеральное агентство новостей /

«О, это же просто. США же спокойно продают свои игрушки Украине, шах и мат», — написал другой пользователь.

Некоторые читатели открыто высмеяли позицию Запада, выступив в поддержку России и ее президента Владимира Путина. В сложившейся обстановке, по мнению пользователей, западным странам некогда будет заниматься вопросами разнообразия и равенства.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия и Китай могут стать первыми покупателями «Прометеев». При этом поставки станут возможными лишь после оснащения комплексами ВС РФ, передает телеканал «360».

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