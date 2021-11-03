Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 21:22
21:14
Общество
В Крыму самовольно стали требовать QR-коды там, где они даже не нужны
21:12
Весь мир
Главари боевиков в ЦАР пользуются услугами миротворцев ООН для возвращения дезертиров
21:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отложила свадьбу до окончания суда против отца
21:00
Политика
Посол Антонов назвал вероятным введение новых санкций США
20:57
Происшествия
Правоохранители задержали гревшихся у Вечного огня узбеков в Обнинске
20:55
Экономика
В «Газпроме» прокомментировали ситуацию с ценами на газ
20:54
Общество
Школьники Свердловской области будут учиться дистанционно до 13 ноября
20:54
Общество
Съемочная группа могла заменить патрон в пистолете Алека Болдуина из-за саботажа фильма
20:52
Весь мир
Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против Никарагуа
20:52
Общество
Белохвостые олени в США могут быть одним из наиболее крупных резервуаров для коронавируса
Все новости

Минэнерго США зафиксировало рост нефтяных запасов в стране

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 20:18
Экономика
Минэнерго США зафиксировало рост нефтяных запасов в стране
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 ноября. Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю увеличились на 3,3 миллиона баррелей. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США.

На 29 октября объем резервов составил 434,102 миллиона баррелей. При этом опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста запасов черного золота на 2,25 миллиона баррелей.

На 17:45 по московскому времени январский фьючерс на нефть Brent на Лондонской бирже ICE дешевел на 2,37%, до 82,71 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI сокращалась на 2,76%, до 81,59 доллара за баррель.

Прогнозы относительно дальнейшего роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель вполне могут оправдаться. Такую точку зрения выразил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минэнерго США зафиксировало рост нефтяных запасов в стране
нефть сша запасы нефти
Комментировать