Минэнерго США зафиксировало рост нефтяных запасов в стране

Вашингтон, 3 ноября. Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах за минувшую неделю увеличились на 3,3 миллиона баррелей. Об этом свидетельствуют данные Минэнерго США.

На 29 октября объем резервов составил 434,102 миллиона баррелей. При этом опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали роста запасов черного золота на 2,25 миллиона баррелей.

На 17:45 по московскому времени январский фьючерс на нефть Brent на Лондонской бирже ICE дешевел на 2,37%, до 82,71 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI сокращалась на 2,76%, до 81,59 доллара за баррель.

Прогнозы относительно дальнейшего роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель вполне могут оправдаться. Такую точку зрения выразил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.