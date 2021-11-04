Актриса Елена Захарова рассказала, от чего зависит успех в театре

Актриса театра и кино Елена Захарова в комментарии ФАН объяснила, от чего зависит успех артиста.

Мир театра сложен и непредсказуем. Сегодня тебе рукоплещет зал, а завтра — спектакль снят с показа из-за низкого количества проданных билетов. Так, к примеру, и произошло с теледивой Ольгой Бузовой и спектаклем «Чудесный грузин». Однако этому могла способствовать плохая реклама.

Не заостряя внимание на истории поющей ведущей — чего же все-таки порой так не хватает искушенному зрителю, от чего зависит успех на театральной сцене? На этот счет у актрисы театра и кино Елены Захаровой есть свое мнение.

«Успех зависит от таланта и удачи. Успех, наверное, может зависеть и от популярности в Сети, но это все равно должно быть чем-то подкреплено, рано или поздно ведь это уйдет», — говорит звезда сериала «Кадетство».

Появление в спектакле Ольги Бузовой актриса прокомментировать не смогла, так как не знакома с работой режиссера Ренаты Сотириади.

«Я не видела, мне сложно судить. Но я от многих слышала, что это было очень к месту. Не берусь комментировать сама, потому что я этого не видела», — объяснила Елена Захарова.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

После отмены показа спектакля «Чудесный грузин» сложно представить, появится ли у зрителя вновь шанс увидеть на сцене МХАТ Ольгу Бузову, ведь с приходом нового руководства театра в лице Владимира Кехмана были пересмотрены правила. Дирекция легендарной сцены готова полностью отказаться от постановок с участием приглашенных знаменитостей.

В свою очередь скандально известный российский актер и блогер Станислав Садальский недоумевает по поводу решения Кехмана. Он считает, что постановку «Чудесный грузин» отменили незаслуженно.