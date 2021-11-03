Тизер нового клипа Дайаны Росс появился в Сети

Лос-Анджелес, 3 ноября. Американская исполнительница Дайана Росс анонсировала премьеру нового клипа в дебютном тизере. Предстоящий релиз станет первым за более чем десять лет в ее карьере.

Росс появилась в новом видео. В ролике звезда представлена на фоне студийных декораций, съемка имитирует ускоренное время. Тизер предстоящего клипа был опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

Росс почти два года не выступала на сцене, поэтому ее возвращение оказалось особенно неожиданным. Певица призналась, что решилась на съемки клипа и запись новой песни исключительно благодаря сыновьям, которые ее вдохновили. Клип приурочен к выходу нового альбома Thank You, релиз которого может состояться к концу этой недели. По словам Росс, она записывала новые композиции во время пандемии.

Рок-группа Limp Bizkit также неожиданно напомнила о себе после многолетнего перерыва. 31 октября в мире состоялась премьера их первого за десять лет альбома.